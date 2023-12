IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Guardiola i Ten Hag

Kalvin Phillips nie ma czego szukać w Man City

Guardiola otwarcie powiedział, że nie liczy na zawodnika

Zainteresowany Anglikiem jest Man Utd

Kalvin Phillips zamieni Man City na Man Utd?

Kalvin Phillips musi sobie szukać nowego klubu. Pep Guardiola oficjalnie przyznał, że nie liczy już na Anglika i wszystko wskazuje na to, że pomocnik niedługo odejdzie z Manchesteru City.

– Przykro mi z powodu mojej decyzji wobec niego. Mówiłem to wielokrotnie. Nie zasługuje na to, co go spotyka i przepraszam za to. Jedyne, co mogę o nim powiedzieć, to że ma dobrą osobowość i charakter, jest świetnym przykładem w szatni. Z tego powodu powinienem dać mu coś w zamian, ale tego nie zrobiłem. To dlatego, że wyobrażam sobie moją drużynę i mam problem, by zwizualizować sobie w niej Kalvina – powiedział na konferencji prasowej trener mistrzów Anglii.

Jak informuje The Sun, Phillips może wkrótce zmienić klub, ale niekoniecznie będzie musiał zmieniać miejsce zamieszkania. Okazuje się, że chciałby go Manchester United. Bardzo możliwe, że w rozmowach wezmą sami trenerzy. Pep Guardiola i Erik ten Hag niegdyś współpracowali ze sobą w Bayernie.