IMAGO / AFLOSPORT

Real Madryt mierzy się z problemem kontuzji w defensywie

Klub mimo wcześniejszych zapowiedzi będzie musiał dokonać wzmocnień

Czterech piłkarzy trafiło na listę życzeń

Renan, Inacio, Varane i Marin na celowniku Realu

Real Madryt w związku z licznymi kontuzjami ma ogromne problemy kadrowe w defensywie. Z tego powodu Królewscy zimą będą zmuszeni dokonać kolejnego transferu. Obecnie Carlo Ancelotti ma spory problem z zestawieniem tej formacji, a w ostatnim pojedynku na środku obrony musiał wystąpić Aurelien Tchouameni.

AS potwierdza, że na radarze Realu Madryt jest czterech graczy. To Robert Renan, Goncalo Inacio, Raphael Varane i Rafa Marin. Pierwszy z nich to piłkarz Zenitu. Nie jest zawodnikiem pierwszego składu, ale to piłkarz, który profilem odpowiada Królewskim. Problemem wydają się jednak negocjacje z rosyjskim klubem w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Inacio był już w przeszłości łączony z Realem. Obrońca zdecydował się jednak zostać w Sportingu. W obliczu licznych kontuzji Los Blancos ponownie będą próbowali namówić go do transferu. Varane z kolei najpewniej odejdzie z Manchesteru United. Dobrze zna Real Madryt, dlatego nie potrzebowałby czasu na aklimatyzację. Rafa Marin jest wypożyczony z ekipy Królewskich do Deportivo Alaves, a w umowie nie ma klauzuli skrócenia wypożyczenia. Deportivo nie chce natomiast stracić obrońcy w środku sezonu, dlatego operację uważa się za mocno skomplikowaną.

