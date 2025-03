Cucurella został zapytany o powrót do Barcelony. Odpowiedź mówi wszystko

Marc Cucurella przyznał, że obecnie nie myśli o powrocie do Barcelony. W wywiadzie dla "Sportu" obrońca Chelsea stwierdził, że dobrze czuje się w Londynie i chce tam pozostać jeszcze kilka lat.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Marc Cucurella

Cucurella szczerze na temat gry dla Barcelony

Marc Cucurella przez osiem lat szkolił się w słynnej La Masii, do której dołączył z Espanyolu w 2012 roku. Mimo dużych oczekiwań Hiszpan rozegrał tylko jedno oficjalne spotkanie dla pierwszej drużyny Barcelony. Po wypożyczeniach do Eibaru i Getafe, w 2020 roku zdecydował się ostatecznie odejść na stałe do tego drugiego klubu.

Jego kariera nabrała tempa, gdy przeniósł się do Premier League. Po znakomitym sezonie w Brighton & Hove Albion, latem 2022 roku Chelsea sprowadziła go za duże pieniądze. Mimo trudnych początków Cucurella ustabilizował formę, a jego dobre występy zapewniły mu regularne powołania do reprezentacji Hiszpanii, z którą zdobył mistrzostwo Europy w 2024 roku.

W ostatnim wywiadzie dla “Sportu”, udzielonym przed meczem Ligi Narodów przeciwko Holandii, Cucurella wyznał, że choć z sentymentem śledzi poczynania Barcelony, nie planuje na razie powrotu do klubu, w którym się wychował. – Prawdę mówiąc, obecnie w ogóle o tym nie myślę. Czuję się świetnie tu, gdzie jestem, cieszę się chwilą – przyznał obrońca.

Cucurella podkreślił także, że wraz z rodziną doskonale odnaleźli się w Londynie i nie rozważają na razie zmiany otoczenia. – Rodzina jest tu chyba szczęśliwsza niż ja. Londyn bardzo nam się podoba. Wiadomo, nigdy nie mów nigdy. Nie zamierzam tu zostać na zawsze, ale przez kilka najbliższych lat na pewno tak – dodał Hiszpan.

Były zawodnik Barcelony przyznał również, że ogląda mecze drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka, której ofensywny styl bardzo mu się podoba. – Lubię oglądać Barcę, szczególnie teraz, w tym sezonie. Grają widowiskowo, ofensywnie, a to się przyjemnie ogląda – zakończył Cucurella.