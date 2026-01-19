Manchester City reaguje. Ważny ruch w kluczowym momencie

Marc Guehi zostanie nowym zawodnikiem Manchesteru City. Informacje na ten temat przekazał na platformie X dziennikarz Fabrizio Romano, ujawniając również kulisy transakcji.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Marc Guehi zostanie zawodnikiem Manchesteru City

Marc Guehi kończy swoją przygodę z Crystal Palace i będzie kontynuował karierę w Manchesterze City. Informacje na ten temat potwierdził dziennikarz Fabrizio Romano, publikując szczegółowy wpis w tej sprawie na platformie X.

Źródło przekazało, że zawodnik podpisał już kontrakt z klubem z Etihad Stadium. Marc Guehi związał się z Manchesterem City umową obowiązującą do końca czerwca 2031 roku. Jednocześnie, dzięki porozumieniu z wielokrotnym mistrzem Premier League, piłkarz będzie zarabiał 300 tysięcy funtów tygodniowo.

🚨 Marc Guéhi has now signed his Manchester City contract until June 2031 with a salary of £300,000-a-week.



An official announcement is expected soon.



(Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/xp6hNRQLFG — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 19, 2026

Marc Guehi ma być w Manchesterze City lekarstwem na problemy w defensywie. W ostatnim czasie z kontuzjami w angielskim klubie zmagają się Ruben Dias, Josko Gvardiol oraz John Stones. 26-krotny reprezentant Anglii będzie jednocześnie drugim znaczącym wzmocnieniem zespołu z Etihad Stadium.

Manchester City aktualnie plasuje się na drugiej pozycji w tabeli Premier League, legitymując się dorobkiem 43 punktów. Do lidera, Arsenalu, drużyna Josepa Guardioli traci natomiast siedem oczek.

Tymczasem już w środku tygodnia The Citizens wrócą do rywalizacji w Lidze Mistrzów. We wtorkowy wieczór Manchester City zmierzy się w roli gościa z Bodo/Glimt. Z kolei za tydzień w lidze angielskiej Obywatele podejmą na własnym stadionie Wolverhampton, chcąc wrócić na zwycięski szlak po porażce z Manchesterem United (0:2).