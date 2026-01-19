Manchester City reaguje. Ważny ruch w kluczowym momencie

Marc Guehi zostanie zawodnikiem Manchesteru City
Marc Guehi kończy swoją przygodę z Crystal Palace i będzie kontynuował karierę w Manchesterze City. Informacje na ten temat potwierdził dziennikarz Fabrizio Romano, publikując szczegółowy wpis w tej sprawie na platformie X.
Źródło przekazało, że zawodnik podpisał już kontrakt z klubem z Etihad Stadium. Marc Guehi związał się z Manchesterem City umową obowiązującą do końca czerwca 2031 roku. Jednocześnie, dzięki porozumieniu z wielokrotnym mistrzem Premier League, piłkarz będzie zarabiał 300 tysięcy funtów tygodniowo.
Marc Guehi ma być w Manchesterze City lekarstwem na problemy w defensywie. W ostatnim czasie z kontuzjami w angielskim klubie zmagają się Ruben Dias, Josko Gvardiol oraz John Stones. 26-krotny reprezentant Anglii będzie jednocześnie drugim znaczącym wzmocnieniem zespołu z Etihad Stadium.
Manchester City aktualnie plasuje się na drugiej pozycji w tabeli Premier League, legitymując się dorobkiem 43 punktów. Do lidera, Arsenalu, drużyna Josepa Guardioli traci natomiast siedem oczek.
Tymczasem już w środku tygodnia The Citizens wrócą do rywalizacji w Lidze Mistrzów. We wtorkowy wieczór Manchester City zmierzy się w roli gościa z Bodo/Glimt. Z kolei za tydzień w lidze angielskiej Obywatele podejmą na własnym stadionie Wolverhampton, chcąc wrócić na zwycięski szlak po porażce z Manchesterem United (0:2).