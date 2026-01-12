Zimowy cel Manchesteru City pod znakiem zapytania

Man City ma plan, aby w styczniu pozyskać nowego defensora. Konkretne wieści w tej sprawie przekazał dziennik "The Independent", ujawniając także kulisy planów The Citizens.

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Marc Guehi może tej zimy zakotwiczyć w Man City

Man City rywalizuje w trwającej kampanii o mistrzostwo Premier League. Tymczasem w mediach pojawiły się ciekawe informacje dotyczące planów transferowych klubu z Etihad Stadium. Konkretne wieści przekazał dziennik „The Independent”.

Źródło przekonuje, że Manchester City planuje ruszyć po Marca Guehiego z Crystal Palace. Angielski defensor jest jednak łączony również z takimi klubami jak Liverpool czy Arsenal.

Na uwagę zasługuje fakt, że aktualny pracodawca piłkarza wycenia go na ponad 40 milionów euro (około 35 milionów funtów). Tymczasem ostatnio interesującą wypowiedź przytoczył Sam Lee z „The Athletic” w podcaście Let Me Talk.

„Osoba mająca wiedzę na temat sytuacji w obu klubach powiedziała, że Marc Guehi chce zostać w Crystal Palace do lata i wolałby transfer do Liverpoolu niż do Manchesteru City” – miała przekazać osoba z otoczenia zawodnika.

Do tych doniesień odniósł się również Sam Lee z „The Athletic”, wypowiadając się bezpośrednio w podcaście Let Me Talk.

– Tak, chce zostać do lata i chciałby przejść do Liverpoolu lub Arsenalu. Pomyślałem: „Cóż, nie słyszałem o Arsenalu”, ale mniej więcej tyle mi powiedziano – powiedział żurnalista.

Tej zimy szeregi Manchesteru City zasilił już Antoine Semenyo. Zawodnik przeniósł się do jednego z gigantów Premier League z Bournemouth za 72 miliony euro. W kontekście transferu do drużyny Josepa Guardioli łączeni byli także ostatnio Michael Olise oraz Amar Dedić.