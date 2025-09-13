Chelsea ma ambitny plan, aby wzmocnić się w najbliższym czasie. Według informacji CaughtOffside.com na radarze klubu z Premier League jest aktualnie trzech konkretnych graczy.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Ofensywny pomocnik priorytetem dla Chelsea

Chelsea bardzo dobrze rozpoczęła kolejną kampanię w ramach Premier League. Aktualnie jest wiceliderem, tracąc dwa punkty do pierwszego Liverpoolu. Tymczasem interesujące wieści na temat planów transferowych stołecznej ekipy przekazał CaughtOffside.com.

Źródło przekonuje, że angielski gigant upatrzył sobie trzech kandydatów do wzmocnienia drużyny. Na celowniku Chelsea są Morgan Rogers z Aston Villi oraz Malick Fofana z Olympique Lyon. Wysoko stoją również akcje Kenana Yildiza. Turek aktualnie broni barw Juventusu. Niemniej, jeśli taki transfer okazałby się dla klubu z Londynu zbyt kosztowny, władze The Blues miałyby skoncentrować się na innych rozwiązaniach.

W trakcie ostatniego okna transferowego Chelsea pokazała, że lubuje się w utalentowanych i młodych graczach. Klub wzmocnili między innymi: Jamie Gittens, Joao Pedro, Liam Delap, Jorrel Hato oraz Alejandro Garnacho. To może przemawiać za tym, że Chelsea chce nadal podążać zgodnie z jasno określoną strategią

Tymczasem już w sobotni wieczór ekipa ze Stamford Bridge rozegra kolejne spotkanie w lidze angielskiej. Na wyjeździe zmierzy się z Brentford. Chelsea w tym roku grała już z tą ekipą w kwietniu. Wówczas miał miejsce bezbramkowy remis.

Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między drużynami częściej górą byli właśnie najbliżsi rywale The Blues. Chelsea zwyciężyła tylko raz, Brentford wygrało w dwóch spotkaniach, a w dwóch miały miejsce remisy.

