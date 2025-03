Ronaldo może wrócić do Premier League. Dwaj giganci są chętni

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo może podpisać umowę z Manchesterem City lub Chelsea

Cristiano Ronaldo to bez dwóch zdań jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu. Wybitny Portugalczyk przez lata gry w Europie wygrał wszystko, co było do wygrania. Sięgnął on po najważniejsze trofea w piłce klubowej, oraz najwyższe wyróżnienia indywidualne. Dlatego też od jakiegoś czasu gra on w zespole Al-Nassr w Arabii Saudyjskiej.

Wraz z końcem sezonu wygasa jednak jego umowa z Półwyspie Arabskim i trwają intensywne spekulacje na temat tego, co czeka Portugalczyka po tej dacie. Sensacyjne wieści w tej sprawie przekazał Nasir Jabbar ze “SPORTbible”. Według informacji tego dziennikarza, Cristiano Ronaldo może wrócić do Premier League tego lata. Manchester City oraz Chelsea są bowiem skłonne zaoferować mu miesięczny kontrakt, aby gwiazdor mógł wystąpić na Klubowych Mistrzostwach Świata.

Cristiano Ronaldo w tym sezonie rozegrał dla Al-Nassr 33 mecze, w których zdobył 28 goli oraz zanotował cztery asysty. Pomimo upływu lat Portugalczyk nadal zachwyca grą oraz skutecznością. Wiele wskazuje, że 40-latek pojedzie także na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Obecnie serwis “Transfermarkt” wycenia legendę futbolu na 12 milionów euro.

