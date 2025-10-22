Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo chce Lewandowskiego. Wcześniej skusił gwiazdę Bayernu

Cristiano Ronaldo zmienił rynek piłkarski w momencie przenosin do Arabii Saudyjskiej. Za Portugalczykiem podążyły kolejne gwiazdy, które znacząco poprawiły poziom tamtejszej ligi. Ponadto coraz więcej mówi się, że sam gwiazdor ma ogromny wpływ na transfery Al-Nassr.

Według doniesień z Hiszpanii niedawno Cristiano Ronaldo poprosił Al-Nassr o sprowadzenie Roberta Lewandowskiego. To absolutnie niespodziewana informacja, ale wcale nie nierealistyczna. Polak ma kontrakt z Barceloną do końca czerwca 2026 roku i nie wiadomo, czy klub zdecyduje się na odnowienie umowy. Jeśli nie, to napastnik będzie zmuszony do poszukania nowej drużyny.

W przeszłości Lewandowski już dostał ofertę z Arabii Saudyjskiej. Za jeden sezon oferowano mu ponad 100 milionów euro, ale mimo tego kapitan reprezentacji Polski zdecydował się pozostać w Barcelonie. Te informacje potwierdził agent Polaka.

Teraz do gry może wkroczyć Cristiano Ronaldo. Portugalczyk nie tak dawno namówił byłego kolegę Lewandowskiego z czasów gry dla Bayernu. Jest nim Kingsley Coman, który potwierdził w rozmowie z Telefoot1, że Ronaldo dzwonił do niego i miał końcowy wpływ na decyzję o transferze. Podobne doniesienia wcześniej przekazywał niemiecki Bild.