Cristiano Ronaldo chce polską gwiazdę w Al-Nassr! Już raz pomógł w transferze

11:00, 22. października 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  El Nacional / Telefoot1

Cristiano Ronaldo poprosił Al-Nassr o pozyskanie Roberta Lewandowskiego - przekazał portal El Nacional. Portugalczyk już raz pomógł klubowi w realizacji wielkiego transferu.

Cristiano Ronaldo
Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo chce Lewandowskiego. Wcześniej skusił gwiazdę Bayernu

Cristiano Ronaldo zmienił rynek piłkarski w momencie przenosin do Arabii Saudyjskiej. Za Portugalczykiem podążyły kolejne gwiazdy, które znacząco poprawiły poziom tamtejszej ligi. Ponadto coraz więcej mówi się, że sam gwiazdor ma ogromny wpływ na transfery Al-Nassr.

Według doniesień z Hiszpanii niedawno Cristiano Ronaldo poprosił Al-Nassr o sprowadzenie Roberta Lewandowskiego. To absolutnie niespodziewana informacja, ale wcale nie nierealistyczna. Polak ma kontrakt z Barceloną do końca czerwca 2026 roku i nie wiadomo, czy klub zdecyduje się na odnowienie umowy. Jeśli nie, to napastnik będzie zmuszony do poszukania nowej drużyny.

W przeszłości Lewandowski już dostał ofertę z Arabii Saudyjskiej. Za jeden sezon oferowano mu ponad 100 milionów euro, ale mimo tego kapitan reprezentacji Polski zdecydował się pozostać w Barcelonie. Te informacje potwierdził agent Polaka.

Teraz do gry może wkroczyć Cristiano Ronaldo. Portugalczyk nie tak dawno namówił byłego kolegę Lewandowskiego z czasów gry dla Bayernu. Jest nim Kingsley Coman, który potwierdził w rozmowie z Telefoot1, że Ronaldo dzwonił do niego i miał końcowy wpływ na decyzję o transferze. Podobne doniesienia wcześniej przekazywał niemiecki Bild.

