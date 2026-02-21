Tottenham walczy o utrzymanie. Oni odejdą w przypadku relegacji

Tottenham Hotspur walczy o utrzymanie w Premier League. Jeśli ekipa Kogutów spadnie do Championship, to minimum kilka gwiazd opuści północny Londyn - donosi serwis The Athletic.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Cristian Romero

Gwiazdy mogą opuścić Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur posiada na swoim koncie zaledwie 29 punktów i zajmuje odległe 16. miejsce w tabeli Premier League. Zespół Kogutów ma tylko 5 oczek przewagi nad strefą spadkową, co oznacza, że w obecnym sezonie walczy o utrzymanie. Fatalne wyniki w lidze angielskiej doprowadziły do zwolnienia Thomasa Franka, którego niedawno zastąpił Igor Tudor. Sytuacja w północnym Londynie jest napięta, a widmo relegacji staje się coraz bardziej realne.

Jak informuje serwis „The Athletic”, ewentualny spadek do Championship mógłby wywołać prawdziwą rewolucję kadrową. Londyński klub niemal na pewno opuściłyby największe gwiazdy, takie jak Cristian Romero, Micky van de Ven oraz Conor Gallagher.

Pod znakiem zapytania stanęłaby także przyszłość wielu innych kluczowych zawodników – Guglielmo Vicario, Pedro Porro, Destiny’ego Udogiego, Kevina Danso, Djeda Spence’a, Dominica Solanke, Mohammeda Kudusa, Jamesa Maddisona, Dejana Kulusevskiego, Xaviego Simonsa i Richarlisona – którzy również wzbudzają spore zainteresowanie na rynku transferowym.

Co ciekawe, Tottenham znacznie lepiej radzi sobie w Lidze Mistrzów. Drużyna Spurs zgromadziła aż 17 punktów i zakończyła fazę ligową na wysokim, 4. miejscu w stawce. Ekipa Kogutów zapewniła sobie bezpośredni awans do 1/8 finału, czekając na wyłonienie rywala. Kontrast między formą w Europie a sytuacją w Anglii jest więc wyjątkowo wyraźny.