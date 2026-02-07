Atletico rywalizuje z Realem i Barceloną. Gdzie trafi mistrz świata?

Cristian Romero może odejść z Tottenhamu Hotspur w nadchodzącym letnim okienku transferowym. O jego podpis powalczą trzej giganci La Ligi, a mianowicie Atletico Madryt, Real Madryt oraz FC Barcelona - poinformował brytyjski portal TEAMtalk.

Cristian Romero pożądany przez hiszpańskich gigantów

Cristian Romero jest absolutnym liderem formacji defensywnej Tottenhamu Hotspur i pełni nawet zaszczytną rolę kapitana zespołu Kogutów. 27-letni stoper od kilku sezonów uchodzi za jednego z najlepszych obrońców w angielskiej Premier League, imponując agresją, czytaniem gry oraz charakterem na boisku.

Do tej pory Argentyńczyk sięgnął z londyńskim klubem tylko po jedno trofeum – Ligę Europy w sezonie 2024/2025 – co nie do końca odpowiada jego sportowym ambicjom. Środkowy obrońca liczy na regularną walkę o najwyższe cele, dlatego coraz częściej mówi się o możliwej zmianie otoczenia. Niewykluczone, iż mierzący 185 centymetrów defensor już latem zdecyduje się na nowy rozdział w karierze.

Wiele wskazuje na to, że jeśli Romero poprosi o transfer, jego kolejnym kierunkiem będzie La Liga. Podczas najbliższego letniego okienka o podpis Argentyńczyka mają bowiem powalczyć trzej hiszpańscy giganci – Atletico Madryt, Real Madryt oraz FC Barcelona.

Takie informacje przekazuje brytyjski portal „TEAMtalk”, według którego sam piłkarz jest otwarty na przenosiny na Półwysep Iberyjski i preferuje hiszpański kierunek. Występy w La Lidze oraz walka o trofea mogą być dla mistrza świata bardzo kuszącą perspektywą.

Cristian Romero z powodzeniem występuje w barwach drużyny Spurs od sierpnia 2021 roku, kiedy trafił do Londynu za 52 miliony euro z Atalanty Bergamo. Dotychczas rozegrał 151 meczów, strzelił 13 goli i zanotował 7 asyst. Kontrakt 47-krotnego reprezentanta Argentyny obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Według wyliczeń fachowego serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa stopera wynosi mniej więcej 60 milionów euro.