Cracovia w tym sezonie radzi sobie ze zmiennym szczęściem, ale w planach klubu jest wykupienie Mauro Perkovicia z Dinama Zagrzeb, o czym donosi "germanijak.hr".

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Luka Elsner

Cracovia wykupi Mauro Perkovicia za milion euro

Cracovia do tej pory w tym sezonie może być zadowolona tylko z pierwszej części rudny jesiennej. Od początku kampanii zespół Luki Elsnera prezentował się bardzo dobrze, co przełożyło się na miejsce w bezpośredniej czołówce tabeli. W pewnym momencie mówiło się nawet o możliwości walki o mistrzostwo Polski. W ostatnich tygodniach przyszedł jednak kryzys, który spowodował, że aktualnie Pasy lokują się na czwartej pozycji w lidze ze stratą czterech oczek do lidera.

Niemniej niezależnie od tego można uznać, że sytuacja zespołu z Krakowa jest dobra i gra w eliminacjach europejskich pucharów jest absolutnie w zasięgu zespołu. Pomóc w tym ma wykupienie Mauro Perkovicia z Dinama Zagrzeb. Według informacji przekazanych przez chorwacki serwis „germanijak.hr” Cracovia już zdecydowała, że dojdzie do takiego ruchu. Ma on kosztować około miliona euro, plus dziesięć procent od następnego transferu pomocnika dla zespołu z Zagrzebia.

Mauro Perković w tym sezonie rozegrał w sumie 16 spotkań i zdobył w nich trzy gole oraz zanotował jedną asystę. Łącznie dla zespołu spod Wawelu wystąpił 23 razy i pięciokrotnie trafiał do siatki rywala. 22-letni pomocnik z Chorwacji wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 3 miliony euro.

