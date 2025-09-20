fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Cracovia dostała dobrą ofertę. Stawia na wynik sportowy

Cracovia po ośmiu meczach ma w dorobku 17 punktów i jest liderem Ekstraklasy. Wyrasta tym samym na jednego z głównych kandydatów do gry w europejskich pucharach, choć oczywiście do tego jeszcze daleka droga. W ekipie Pasów błyszczy w szczególności Filip Stojilković, który zdobył już sześć bramek i jest w tym momencie najskuteczniejszym piłkarzem w całej lidze. Imponuje nie tylko jakością wykończenia, ale też stylem gry i łatwością w dochodzeniu do sytuacji strzeleckich.

Nie brakuje głosów, że to najlepszy napastnik w Ekstraklasie. Mateusz Janiak ujawnia, że Cracovia mogła szybko się z nim rozstać, bowiem jeszcze tego lata zgłosił się po niego klub ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zaoferował aż 3,5 mln euro, co byłoby potężną przebitką w stosunku do tego, ile wydał na niego krakowski zespół. Oferta została natomiast odrzucona.

Cracovia w tym sezonie w pełni stawia na wynik sportowy. Odejście Stojilkovicia byłoby sporym osłabieniem, nawet jeśli mogła na tym bardzo dobrze zarobić.

Filip Stojilković się nie zatrzymuje (6 goli i asysta w 8 meczach), za to w tygodniu napastnika zatrzymała w składzie Cracovia.



Do klubu trafiła oferta za FS – 3,5 mln euro z Emiratów, ale Pasy jej nie przyjęły. Mocny sygnał jak Cracovia urosła, że mogła odrzucić taką kasę. — Mateusz Janiak (@eMJot23) September 20, 2025

Stojilković dołączył do Cracovii w ramach transferu definitywnego z niemieckiego Darmstadt. Miniony sezon spędził na wypożyczeniu w OFK Belgrad, strzelając dla serbskiego klubu w sumie siedem bramek.