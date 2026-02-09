Cracovia planuje kolejny transfer. Chorwat blisko Ekstraklasy

PressFocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Ivan Nevistić ma dołączyć Cracovii

Cracovia w zimowym oknie transferowym sprzedała Filipa Stojilkovicia do Serie A. Włoska Pisa SC za napastnika zapłaciła trzy miliony euro. Z kolei Mikkel Maigaard przeniósł się do Wieczystej Kraków. W poniedziałek krakowski klub ogłosił również przedłużenie kontraktu z wychowankiem Pasów – umowa 18-latka obowiązuje teraz do czerwca 2027 roku.

Według portalu Germanijak.hr, w kręgu zainteresowań Cracovii znajduje się 27-letni bramkarz Ivan Nevistić z Dinama Zagrzeb. Chorwat nie znalazł się w kadrze swojego klubu, ponieważ trwają prace nad jego transferem. Mowa o wypożyczeniu do Krakowa. Porozumienie w sprawie wypożyczenia zostało osiągnięte już kilka dni temu.

W tym sezonie Nevistić rozegrał 18 spotkań, zachowując pięć czystych kont. Pięciokrotnie występował w rozgrywkach Ligi Europy. Bramkarz jest wyceniany przez Transfermarkt.de na milion euro. W przeszłości reprezentował także NK Lokomotiva i HNK Rijeka. W 2019 roku zagrał również w młodzieżowej reprezentacji Chorwacji do lat 21.

Obecnie podstawowym bramkarzem Pasów jest Sebastian Madejski, który wpuścił jednego gola w dwóch wiosennych meczach. Cracovia już w sobotę zmierzy się u siebie w hicie 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Jagiellonią Białystok.