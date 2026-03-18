Cracovia dopięła swego. Pomocnik przedłużył umowę

14:08, 18. marca 2026
Paweł Wątorski
Źródło:  Cracovia

Cracovia przedłużyła kontrakt z Karolem Knapem. 24-letni pomocnik będzie związany z krakowskim klubem do czerwca 2027 roku.

Luka Elsner
Na zdjęciu: Luka Elsner

Cracovia rozpoczęła w słabym stylu rundę wiosenną w PKO BP Ekstraklasie. Po zimowej przerwie Krakowianie odnieśli zaledwie jedno zwycięstwo. Na inaugurację rundy Pasy pokonały Bruk-Bet Termalikę Nieciecza (1:0), jednak w kolejnych spotkaniach nie potrafiły utrzymać dobrej formy. Od tamtej pory zespół trzykrotnie remisował i poniósł trzy porażki z rzędu.

Słabsze wyniki sprawiły, że w klubie zrobiło się nerwowo. W ubiegłym tygodniu trener Luka Elsner podał się do dymisji. Jednak jego rezygnacja nie została przyjęta przez władze klubu. Szkoleniowiec nadal prowadzi zespół, a działacze liczą, że drużyna szybko wróci na właściwe tory.

W międzyczasie klub zdecydował się zabezpieczyć przyszłość Karola Knapa. W środę Cracovia opublikowała komunikat, z którego wynika, że pomocnik przedłużył kontrakt. Dotychczasowa umowa pomocnika wygasała wraz z końcem sezonu, jednak została przedłużona o kolejny rok, do czerwca 2027 roku.

24-letni zawodnik reprezentuje barwy Pasów od 2021 roku. Do krakowskiego klubu trafił z Puszczy Niepołomice, a wcześniej występował również w Karpatach Krosno. W bieżącym sezonie Knap rozegrał 15 spotkań, notując jedną asystę. Łącznie w barwach Cracovii wystąpił już w 102 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył sześć bramek i zanotował osiem asyst.

