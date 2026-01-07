Trener Cracovii zapowiada wzmocnienia. Tyle planuje transferów

Cracovia zimą może dokonać trzech transferów. Tak przynajmniej zapowiada trener Luka Elsner w rozmowie z Piotrem Rzepeckim z serwisu "365dniopilce.pl". Pasy wiosną powalczą o grę w pucharach.

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Luka Elsner

Cracovia chce trzech transferów

Cracovia w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i ma spore szanse na to, aby zakończyć sezon z sukcesem. Za taki oczywiście należałoby uznać zakwalifikowanie się tego zespołu do eliminacji europejskich pucharów. Obecnie Pasy lokują się na 6. pozycji z niewielką stratą do 4. lokaty, a więc wszystko wiosną jest możliwe.

Dlatego też klub planuje wzmocnić się w czasie trwania zimowego okienka transferowego. Już teraz kadra zespołu spod Wawelu wydaje się całkiem pokaźna, ale trener Luka Elsner przede wszystkim liczby z pewnością na nową jakość, która poniesie rywalizację w zespole. Trudno wyrokować o jakie pozycje może zabiegać Cracovia, ale z pewnością przydałby się ktoś do rywalizacji z Filipem Stojilkoviciem, który jest największą gwiazdą. O zamiarach na transfery mówi sam trener Elsner, w rozmowie z Piotrem Rzepeckim z serwisu „365dniopilce.pl”.

– Pracujemy nad wzmocnieniami, możliwe, że na obóz pojedzie już jakiś nowy zawodnik. Zimowe okno jest trudne, ale mamy pewne założenia, których będziemy się trzymać. Naszym celem są trzy transfery tej zimy – powiedział szkoleniowiec Pasów w rozmowie z serwisem „365dniopilce.pl”.

Dziennikarz przekazał także, że klub pracuje nad przedłużeniem umowy Mikkela Maigaarda, ale nie ma w tej sprawie postępów. Do zdrowia po kontuzji wraca za to Gabriel Charpentier.

