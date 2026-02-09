Cracovia chce nowego napastnika. Padła konkretna oferta

Cracovia szuka następcy Filipa Stojilkovicia. Szwajcarski portal Blick poinformował, że w orbicie zainteresowań Pasów znajduje się Georgios Koutsias z FC Lugano.

PressFocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Georgios Koutsias na celowniku Cracovii

Cracovia w styczniu rozstała się z Filipem Stojilkoviciem po zaledwie pół roku. Szwajcarski napastnik w 18 meczach PKO BP Ekstraklasy zdobył siedem bramek, po czym przeniósł się do włoskiej Pisy SC za kwotę trzech milionów euro. Zimą do zespołu Pasów dołączyli Mauro Perković z Dinama Zagrzeb, Beno Selan z NK Bravo, Maxime Dominguez z Vasco da Gama oraz Pau Sans z Realu Saragossa.

Władze klubu nie wykluczają jednak kolejnego wzmocnienia ofensywy. Według informacji dziennika „Blick”, Cracovia jest zainteresowana pozyskaniem Georgiosa Koutsiasa z FC Lugano. Oferta Pasów ma wynosić od 2 do 3 milionów euro, co oznaczałoby pobicie dotychczasowego rekordu transferowego klubu.

W bieżącym sezonie grecki snajper rozegrał 21 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę. Koutsias trafił do szwajcarskiego klubu z Chicago Fire, a wcześniej reprezentował barwy Volos NPS oraz PAOK Saloniki.

Napastnik jest również etatowym młodzieżowym reprezentantem Grecji. W kadrze do lat 21 wystąpił 22 razy i strzelił siedem goli. Piłkarze Luki Elsnera zajmują obecnie piąte miejsce w tabeli Ekstraklasy i tracą cztery punkty do liderującej Jagiellonii Białystok. Już w sobotę (14 lutego, godz. 14:45) Cracovia podejmie na własnym obiekcie Dumę Podlasia.