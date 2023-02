PressFocus Na zdjęciu: Philippe Coutinho

Philippe Coutinho nie rozgrywa najlepszego sezonu, mimo że ostatnio udało mu się trafić do siatki w meczu z Arsenalem (2:4). Brazylijczyk był łączony z transferem do Corinthians, ale wszystko wskazuje na to, że zostanie w Aston Villi.

Philippe Coutinho znajdował się na celowniku Corinthians

Aston Villa nie porozumiała się z brazylijskim klubem

30-latek pozostanie w drużynie z Brimingham

Unai Emery będzie miał do dyspozycji Philippe Coutinho

Według najnowszych informacji brazylijskiego “Globo Esporte”, Philippe Coutinho ostatecznie nie przeprowadzi się do Corinthians. Przypomnijmy, że okienko transferowe w Brazylii jest otwarte aż do kwietnia. Wszystko wskazuje jednak na to, że 30-letni skrzydłowy pozostanie w Birmingham i Unai Emery będzie mógł korzystać z jego usług przynajmniej do końca sezonu.

Corinthians chciało wypożyczyć ofensywnego zawodnika, a Aston Villa była skłonna rozstać się z wychowankiem Vasco da Gama tylko w przypadku transakcji definitywnej. Dyrektor sportowy brazylijskiego klubu Roberto de Andrade potwierdził, że transfer Philippe Coutinho nie dojdzie do skutku, ponieważ piłkarz nie jest obecnie dostępny na rynku.

SEM NEGÓCIO! ❌ Roberto de Andrade, diretor do Corinthians, revelou que não existe nada com Coutinho… pic.twitter.com/SCdvrECGrc — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 20, 2023

69-krotny reprezentant Canarinhos przywdziewa koszulkę Lwów od stycznia 2022 roku. Drużyna z Villa Park najpierw wypożyczyła skrzydłowego, a następnie wykupiła go za 20 milionów euro z Barcelony. 30-latek podczas kariery grał jeszcze dla Bayernu Monachium, Interu Mediolan, Liverpoolu oraz macierzystego Vasco da Gama.

Philippe Coutinho w 22 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił tylko 1 bramkę. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 18 milionów euro. Umowa Brazylijczyka z Aston Villą wygasa dopiero w 2026 roku.

