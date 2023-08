Przyszłość Philippe Coutinho znajduje się najprawdopodobniej z dala od Aston Villi. W ostatnim czasie sporo mówiło się o jego transferze do Kataru, ale według hiszpańskich mediów, zainteresowanie Brazylijczykiem wyraził Real Betis.

IMAGO / Propaganda Photo Na zdjęciu: Philippe Coutinho

Philiippe Coutinho nie jest w stanie przebić się w Aston Villi

Wydawało się, że Brazylijczyk odejdzie do katarskiego Al-Duhail

Według Cadena COPE, do walki o podpis pomocnika dołączył Real Betis. Verdiblancos oferują wypożyczenie z opcją wykupu

Betis liczy na odrestaurowanie Coutinho

Philippe Coutinho zupełnie nie jest w stanie odnaleźć się w Aston Villi prowadzonej przez Unaia Emery’ego. W tym sezonie rozegrał, jak dotąd, 24 minuty. Wydaje się zatem, że przyszłość 31-latka leży z dala od Birmingham.

Przez dłuższy czas mówiło się, że o Brazylijczyka walczy katarskie Al-Duhail. Ostatecznie, jednak, negocjacje upadły. W piątek dziennikarze hiszpańskiego radia Cadena COPE poinformowali jednak, że pomocnik może wrócić do La Ligi. Zainteresowanie byłym reprezentantem Brazylii wyraził bowiem Real Betis. Na transfer naciska sam Manuel Pellegrini, według którego Coutinho byłby idealnym uzupełnieniem kadry. To ciekawe, biorąc pod uwagę, że Verdiblancos zakontraktowali tego lata piłkarza podobnego, do 31-latka – Isco.

Andaluzyjczycy są w stanie zaoferować The Villans wypożyczenie z opcją wykupu. Z takiego rozwiązania sprawy z pewnością nie cieszyłaby się Barcelona. Gdy Blaugrana sprzedawała gracza do Anglii przed rokiem, zapewniła sobie połowę zysków z jego najbliższego transferu, o ile kwota przekroczy 20 milionów euro. Wypożyczenie nie przyniosłoby jej zatem ani centa.

Coutinho w minionym sezonie wystąpił w 22 meczach we wszystkich rozgrywkach. Strzelił jedną bramkę w Premier League.

Czytaj więcej: Chelsea szuka okazji “last minute”. Na liście dwóch graczy Barcelony.

Real Betis Rayo Vallecano 1.95 3.60 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 sierpnia 2023 00:05 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin