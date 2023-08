Chelsea nie powiedziała jeszcze w tym okienku ostatniego słowa. Jak donoszą dziennikarze Daily Mail, The Blues zamierzają pod koniec sierpnia powalczyć o trzech zawodników. Mowa tu o dwóch piłkarzach Barcelony i rezerwowym Arsenalu.

Chelsea wydała tego lata już ponad 400 milionów euro

Mimo tego The Blues mają jeszcze na radarze trzech zawodników

Emile Smith-Rowe, Raphinha i Ferran Torres to piłkarze, na których parol zagięli The Blues. Nie będzie jednak łatwo o sfinalizowanie jakiejkolwiek z tych operacji

Pochettino ma oko na duet skrzydłowych Barcelony? Chelsea nadal szuka wzmocnień

Chelsea to bezapelacyjnie najaktywniejszy gracz na rynku transferowym. Od początku tego okienka The Blues wydali ponad 400 milionów euro. Wydaje się jednak, że mimo tego kadra londyńczyków nie jest kompletna. Jak przekonują dziennikarze Daily Mail, w końcówce okienka Todd Boehly zamierza powalczyć o kolejnych… trzech graczy.

Pierwszym z nich jest Emile Smith Rowe. Poprzedni sezon Anglika był kiepski z powodu problemów zdrowotnych. W obecnym nie rozegrał jeszcze ani minuty w Premier League dla Arsenalu. Pozostali dwaj piłkarze należą do FC Barcelony. Mowa tu o Ferranie Torresie oraz Raphinhi. Hiszpan notuje renesans formy i strzelił dwie bramki w dwóch ostatnich spotkaniach, wchodząc z ławki rezerwowych. Z kolei Brazylijczyk jest kluczowy dla Xaviego Hernandeza – zwłaszcza po sprzedaży Ousmane’a Dembele. Tylko oferty rzędu “nie do odrzucenia” mogłyby przekonać Blaugranę do sprzedaży któregoś z podopiecznych.

