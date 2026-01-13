Como marzy o wielkiej gwieździe Premier League! Hit transferowy

Como to kolejny klub, który jest chętny, aby podpisać kontrakt z Bernardo Silvą. Portugalczyk latem zostanie wolnym zawodnikiem. Jego umowa z Man City wygasa po sezonie - donosi Sky Calcio Club.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Bernardo Silva na liście życzeń Como

Como tak jak można było przypuszczać przed startem sezonu, włączyło się do walki o europejskie puchary. Cesc Fabregas i spółka ponownie są rewelacją Serie A. Na ten moment zajmują 6. miejsce w tabeli z dorobiem 34 punktów. Strata do TOP4, które zapewnia awans do Ligi Mistrzów, wynosi jedynie 5 punktów. Do rozegrania mają jeszcze 19 spotkań, więc mają spore szanse na historyczny wynik.

Do końca sezonu pozostało mniej więcej pięć miesięcy, a początek roku to czas, gdy kluby negocjują z zawodnikami, którym kończą się kontrakty. Jednym z takich piłkarzy jest Bernardo Silva, o którego zabiega kilka znanych europejskich drużyn.

Jak podaje Sky Calcio Club, jednym z nich jest właśnie Como, które widziałoby Bernardo Silvę u siebie. Ściągnięcie grającego w Manchesterze City reprezentanta Portugalii nie będzie łatwe. 31-latek jest na liście życzeń m.in. Barcelony, Galatasaray, Benfiki, Milanu i Juventusu. Gdyby wybrał Como, z pewnością byłoby to duże zaskoczenie, a zarazem jeden z najciekawszych transferów.

Bernardo Silva trafił do Man City latem 2017 roku z AS Monaco za 50 milionów euro. Dla zespołu z Etihad Stadium rozegrał przeszło 400 spotkań, w których zdobył 73 bramki i zaliczył 75 asyst. Na swoim koncie ma m.in. sześć zwycięstw w Premier League i Ligę Mistrzów.