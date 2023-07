Alex Collado w tym tygodniu podpisał z Realem Betis sześcioletni kontrakt. Były gracz Barcelony nie zagrzeje jednak miejsca na Benito Villamarin. Wypożyczono go bowiem do saudyjskiego Al-Okhdood.

IMAGO / Francisco Macia Na zdjęciu: Alex Collado

Real Betis pozyskał Alexa Collado z FC Barcelony pod koniec lipca

Hiszpan podpisał sześcioletni kontrakt

Najbliższy sezon pomocnik spędzi jednak w saudyjskim Al-Ohkdood

Collado spędzi najbliższy sezon w Arabii Saudyjskiej

Alex Collado przyzwyczaił się już do życia na walizkach. W przeciągu ostatnich dwóch lat był na dwóch wypożyczeniach, kolejno do Granady i Elche. Wydawało się, że pomocnik znajdzie stabilizację, jako że wcześniej w tym tygodniu podpisał sześcioletni kontrakt z Realem Betis. FC Barcelona pozwoliła wychowankowi odejść za darmo, zachowując tylko procent od przyszłej sprzedaży. Manuel Pellegrini nie widzi jednak dla Collado miejsca w składzie Verdiblancos na przyszłą kampanię. Klub potwierdził bowiem wypożyczenie Hiszpana do saudyjskiego Al-Okhdood.

📣 OFICIAL | Alex Collado jugará la próxima temporada en el Al-Okhdood FC saudí 🤝✅



¡Mucha suerte, @AlexCollado_! ⚽💪 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 31, 2023

Collado rozegrał w minionym sezonie 15 spotkań w La Lidze. Zanotował w nich gola i asystę.

