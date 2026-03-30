Cole Palmer może opuścić Chelsea. Widziałby siebie w tym klubie

09:18, 30. marca 2026 09:46, 30. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  The Sun

Cole Palmer jest rozczarowany swoją sytuacją w Chelsea i myśli nad zmianą otoczenia. Jak podaje gazeta The Sun, 23-letni pomocnik widziałby siebie w Manchesterze United.

Cole Palmer
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

Manchester United sprowadzi Cole’a Palmera?

Cole Palmer coraz częściej jest łączony z odejściem z Chelsea. Najnowsze informacje w sprawie sytuacji 23-letniego pomocnika ujawnił brytyjski dziennik „The Sun”. Zdaniem gazety angielski gwiazdor nie jest w pełni zadowolony z pobytu w Londynie i podczas najbliższego letniego okienka transferowego może rozważyć zmianę otoczenia. Palmer ma być nieusatysfakcjonowany z powodu zmiany taktyki wprowadzonej przez trenera ekipy The Blues – Liama Roseniora – przez co ograniczona została jego swoboda na boisku.

Zgodnie z ostatnimi doniesieniami mediów z Wysp Brytyjskich, największe szanse na zakontraktowanie trzynastokrotnego reprezentanta Anglii ma Manchester United. Ofensywny pomocnik podobno chciałby wrócić do miasta, w którym przyszedł na świat.

Czas pokaże, czy klub z Old Trafford zdecyduje się złożyć ofertę za Cole’a Palmera w nadchodzących miesiącach. Co prawda włodarze Czerwonych Diabłów planują wzmocnić skład, jednak priorytetowo traktują zwiększenie rywalizacji na kilku innych pozycjach.

Angielski gwiazdor występuje w barwach Chelsea od września 2023 roku, gdy trafił na Stamford Bridge za 47 milionów euro z Manchesteru City, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W trwającej kampanii ofensywny pomocnik rozegrał 25 meczów, zdobył 10 bramek i zanotował 3 asysty. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia Palmera na około 110 milionów euro, a jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do połowy 2033 roku.