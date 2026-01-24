Co z napastnikiem do Zagłębia? Król strzelców czeka na decyzję! [NOWE INFORMACJE]

Zagłębie Lubin wciąż nie ma rozwiązanej kwestii napastnika. Klub z Dolnego Śląska nie może dojść do porozumienia z Rakowem w sprawie Leonardo Rochy. Na decyzję Zagłębia czeka też król strzelców ligi bośniackiej. Mamy najnowsze informacje w tej sprawie.

Impas w sprawie Rochy

To jedna z najbardziej nietypowych historii tego okienka transferowego. Leonardo Rocha chciałby kontynuować karierę w Zagłębiu Lubin, ale klub nie może się dogadać z Rakowem Częstochowa w kwestii odstępnego.

Dni mijają, a porozumienia wciąż nie ma i nie wiadomo, czy w ogóle będzie. Kandydatem do gry w Zagłębiu jest też Mihael Mlinarić, o którym pisaliśmy kilka dni temu.

Chorwat to niedawny król strzelców ligi bośniackiej, piłkarz wszechstronny, bo może grać zarówno pozycji dziesięć jak i dziewięć. W poprzednich rozgrywkach strzelił 19 bramek, wyprzedzając o pięć trafień Nardina Mulahusejnovicia, przymierzanego ostatnio do kilku polskich klubów

Jeśli chodzi o strzelanie goli, to Mlinarić robi to na różne sposoby. W internecie można obejrzeć kompilację jego trafień, która pokazuje, że Chorwat wie o co chodzi w polu karnym. To w tym momencie bez wątpienia jeden z najciekawszych piłkarzy w lidze bośniackiej.

Co zrobi Rada Nadzorcza? Czas ucieka!

Z naszych informacji wynika, że Zagłębie zna warunki finansowe na jakich można pozyskać tego piłkarza. W zasadzie kwota ewentualnego transferu, jak słyszymy, jest ustalona. Kontrakt indywidualny też nie jest problemem. Natomiast…

Na końcu sprawa i tak trafi do osławionej Rady Nadzorczej, która niedawno odrzuciła możliwość pozyskania Rochy na ustalonych już wcześniej warunkach. Sprowadzenie 25-letniego Mlinaricia byłoby dużo tańsze, ale czy do tego dojdzie?

Pewne jest jedno: czas ucieka, liga coraz bliżej, a Zagłębie wciąż nie ma „głównego” napastnika. Co więcej, napastnik FK Sarajewo ma kilka innych ofert, więc nie wiadomo jak się skończy przeciąganie tego tematu.