Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies

Alphonso Davies to cel Realu Madryt

Królewscy naciskają na transfer gwiazdy Bayernu

Jeśli ruch nie wypali, to Los Blancos mają alternatywę

Real Madryt wytypował alternatywę dla Alphonso Daviesa

Real Madryt ma przed sobą intensywne miesiące, bo klub pracuje nad co najmniej dwoma wielkimi transferami. Media są przekonane, że Królewscy chcą sfinalizować pozyskanie Kyliana Mbappe i Alphonso Daviesa.

Kanadyjczyk z Bayernu Monachium jest priorytetem Realu Madryt od kilku miesięcy. Florentino Perez chciałby zastąpić Ferlanda Mendy’ego, który raczej nie spełnia oczekiwań. Sytuacja Francuza nie jest najlepsza głównie z powodu notorycznych problemów zdrowotnych.

Jak informuje Ekrem Konur, Real ma również alternatywę. Jeśli transfer Alphonso Daviesa nie wypali, to Królewscy pozyskają Miguela Gutierreza z Girony. Los Blancos mają prawa do tego piłkarza i będą mogli swobodnie ściągnąć go z powrotem na Santiago Bernabeu.