Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Reca

Z Płocka na włoskie boiska

Latem 2018 roku Arkadiusz Reca wyjechał z Wisły Płock do Włoch i występuje tam do dzisiaj. W trakcie siedmiu lat gry zaliczył pobyt w takich klubach jak Atalanta Bergamo, SPAL, Crotone i Spezia. W tym ostatnim klubie, w niedawno zakończonych rozgrywkach, zaliczył 25 meczów, w których miał dwie asysty. Spezia walczyła w barażach o powrót do Serie A (trzy występy Polaka), ale sztuka powrotu do elity się nie udała.

To właśnie w Spezii Reca zaliczył najwięcej klubowych występów, przywdziewając jej barwy 101 razy. Drugim klubem pod względem meczów jest Wisła Płock – 94 mecze. Z kolei rozgrywkami, w których występował najczęściej jest Serie A – 113 spotkań.

Może zagrać w pucharach

W tym momencie wiele wskazuje jednak na to, że po siedmiu latach Reca opuści Włochy. Z informacji goal.pl wynika, że piłkarz ma obecnie oferty z trzech kierunków. Jak ustaliliśmy, w swoich szeregach chętnie widziałyby go dwa kluby z Turcji. To jednak nie wszystko. 15-krotny reprezentant Polski ma również propozycję z czołowego cypryjskiego klubu, takiego, który w przyszłym sezonie zagra w europejskich pucharach. Natomiast… Nie można też całkowicie wykluczyć powrotu do Ekstraklasy. Jak się dowiedzieliśmy, w rodzimej lidze jest kilka zespołów, które chętnie widziałoby 30-latka u siebie.