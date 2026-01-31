Ciro Immobile zagra w kolejnej topowej lidze. Przenosiny o krok

Ciro Immobile jest o krok od przeprowadzki z Bolonii do Paris FC. 35-letni napastnik udał się już na testy medyczne. Włoch spróbuje więc swoich sił w kolejnej topowej lidze.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Ciro Immobile

Paris FC zakontraktuje Ciro Immobile

Ciro Immobile w trakcie swojej bogatej kariery miał okazję występować m.in. w Serie A, Bundeslidze oraz La Lidze. Wszystko wskazuje na to, iż 35-letni napastnik lada moment dopisze do swojego piłkarskiego CV kolejną topową ligę, przeprowadzając się do Ligue 1. Z najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano wynika bowiem, że doświadczony snajper szykuje się do nowego wyzwania poza Włochami i obierze kierunek właśnie na Francję.

Według wspomnianego dziennikarza Immobile zostanie nowym piłkarzem Paris FC. Beniaminek francuskiej ekstraklasy dogadał się z Bologną w sprawie transferu mierzącego 185 centymetrów Włocha. Sam zawodnik uzgodnił już warunki kontraktu indywidualnego i udał się do Paryża na testy medyczne.

Na razie nie znamy jednak szczegółów finansowych tej operacji. Obecnie ekipa Granatowo-Białych ma na swoim koncie 20 punktów i zajmuje 14. miejsce w tabeli Ligue 1, walcząc o utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

57-krotny reprezentant Włoch przeszedł do Bolonii w połowie 2025 roku na zasadzie wolnego transferu z Besiktasu Stambuł. Wcześniej przywdziewał koszulki Lazio Rzym, Sevilli, Torino, Borussii Dortmund, Juventusu, Genoi czy Pescary Calcio. W trwającej kampanii rozegrał 9 spotkań, lecz nie zdobył bramki. W całej karierze Immobile zanotował jednak imponujące 348 goli oraz 80 asyst.