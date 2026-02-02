Ciro Immobile dołączył do nowego zespołu. Wylądował w Paryżu

Ciro Immobile zamienił Serie A na Ligue 1. 35-letni napastnik przeszedł z Bolonii do Paris FC. Z nowym pracodawcą związał się umową ważną do 30 czerwca 2027 roku.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Ciro Immobile

Oficjalnie: Paris FC zakontraktował Ciro Immobile

Paris FC poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Ciro Immobile na zasadzie wolnego transferu z Bolonii. 35-letni napastnik po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą krótkoterminowym kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2027 roku.

Dla klubu ze stolicy Francji to bardzo ważne wzmocnienie formacji ofensywnej oraz sygnał, że zespół beniaminka chce realnie powalczyć o spokojne utrzymanie w Ligue 1. Słynny Włoch ma wnieść skuteczność oraz mentalność zwycięzcy do młodej szatni.

𝐁𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐢𝐫𝐨 👋



L’attaquant italien rejoint le Paris FC en provenance de Bologne 🤝



🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC pic.twitter.com/SvHMReKZH5 — Paris FC (@ParisFC) February 1, 2026

Doświadczony snajper w trakcie swojej bogatej kariery występował już w Serie A, Bundeslidze oraz La Lidze, a teraz do piłkarskiego CV dopisuje także Ligue 1. Obecnie ekipa Granatowo-Białych posiada na swoim koncie 21 punktów i zajmuje 14. miejsce w tabeli, walcząc o pozostanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Sprowadzenie Immobile ma poprawić skuteczność paryskiej drużyny w kluczowych meczach ligowych.

57-krotny reprezentant Włoch trafił do Bolonii w połowie 2025 roku na zasadzie wolnej transakcji z Besiktasu Stambuł. Wcześniej występował m.in. w Borussii Dortmund, Sevilli, Lazio Rzym, Torino, Juventusie czy Genoi. W obecnym sezonie rozegrał zaledwie dziewięć spotkań bez zdobytej bramki, jednak w całej karierze zanotował imponujące 348 goli oraz 80 asyst. Teraz w Paris FC spróbuje odbudować formę i udowodnić swoją klasę.