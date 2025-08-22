Nkunku szuka nowego klubu. Może zostać w Londynie

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Christopher Nkunku łączony z Tottenhamem Hotspur

Nazwisko Christophera Nkunku nie schodzi z okładek gazet podczas trwającego okienka. Francuski napastnik jest coraz bliżej opuszczenia Chelsea, ponieważ trener drużyny The Blues – Enzo Maresca – woli stawiać na innych zawodników w ofensywie. Były piłkarz RB Lipsk w ostatnich miesiącach był łączony przez media z wieloma europejskimi potęgami. Wśród zainteresowanych wymieniało się między innymi jego byłego pracodawcę z Lipska, a także Bayern Monachium, Borussię Dortmund czy Inter Mediolan. Sytuacja Christophera Nkunku staje się więc jednym z ciekawszych wątków letniego rynku transferowego.

Jak podaje brytyjski serwis „TEAMtalk”, do grona chętnych na sprowadzenie francuskiego snajpera dołączył również Tottenham Hotspur. Koguty od dłuższego czasu poszukują wzmocnienia linii ataku i wszystko wskazuje na to, że ich cel numer jeden – Eberechi Eze – nie trafi do ekipy Spurs. Gwiazdor Crystal Palace jest bowiem o krok od podpisania kontraktu z jej rywalem zza miedzy – Arsenalem. W tej sytuacji Thomas Frank oraz zarząd Tottenhamu Hotspur muszą rozważyć inne opcje, a Christopher Nkunku jawi się jako bardzo ciekawa alternatywa – szczególnie biorąc pod uwagę doświadczenie Francuza.

Christopher Nkunku swoją renomę zbudował przede wszystkim w Bundeslidze, gdzie w barwach RB Lipsk imponował skutecznością i wszechstronnością w ataku. Do Premier League trafił w 2023 roku, jednak przygoda środkowego napastnika z Chelsea jak na razie nie układa się najlepiej – również ze względu na problemy zdrowotne. Francuz ma ważny kontrakt ze stołecznym klubem do 2029 roku, a jego obecna wartość rynkowa według portalu „Transfermarkt” wynosi około 35 milionów euro. Niewykluczone, że przeprowadzka do Tottenhamu Hotpsur pozwoliłaby mu ponownie wejść na najwyższy piłkarski poziom.