Inter rusza po pomocnika z Bundesligi. Duża konkurencja

10:55, 21. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Christoph Baumgartner przykuł uwagę Interu Mediolan. Włoski klub będzie musiał pokonać sporą konkurencję w walce o podpis austriackiego pomocnika - donosi Ekrem Konur.

Cristian Chivu
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Christoph Baumgartner na celowniku Interu Mediolan

Christoph Baumgartner to jeden z najbardziej cenionych pomocników w całej Bundeslidze. Nic więc dziwnego, że austriacki zawodnik wzbudza duże zainteresowanie na rynku. RB Lipsk może mieć trudności z zatrzymaniem mierzącego 180 centymetrów piłkarza podczas letniego okienka transferowego. Chrapkę na jego sprowadzenie mają kluby z Włoch oraz Anglii, które uważnie monitorują sytuację ofensywnego pomocnika.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z zespołów zainteresowanych Baumgartnerem jest Inter Mediolan. Trener drużyny Nerazzurrich – Cristian Chivu – ma być wielkim zwolennikiem talentu etatowego reprezentanta Austrii.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Lider Serie A w walce o podpis 26-latka będzie jednak musiał zmierzyć się ze sporą konkurencją ze strony Milanu, Tottenhamu Hotspur, Aston Villi oraz Brighton & Hove Albion. RB Lipsk wycenia swojego zawodnika na około 35-40 milionów euro.

Baumgartner z powodzeniem występuje w barwach ekipy Byków od lipca 2023 roku, gdy przeniósł się na Red Bull Arenę z TSG 1899 Hoffenheim za 25,5 miliona euro. Od tego czasu rozegrał 108 spotkań, zdobył 22 bramki i zanotował 12 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Portal „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową środkowego pomocnika na mniej więcej 20 milionów euro.