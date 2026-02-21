Inter rusza po pomocnika z Bundesligi. Duża konkurencja

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Christoph Baumgartner na celowniku Interu Mediolan

Christoph Baumgartner to jeden z najbardziej cenionych pomocników w całej Bundeslidze. Nic więc dziwnego, że austriacki zawodnik wzbudza duże zainteresowanie na rynku. RB Lipsk może mieć trudności z zatrzymaniem mierzącego 180 centymetrów piłkarza podczas letniego okienka transferowego. Chrapkę na jego sprowadzenie mają kluby z Włoch oraz Anglii, które uważnie monitorują sytuację ofensywnego pomocnika.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z zespołów zainteresowanych Baumgartnerem jest Inter Mediolan. Trener drużyny Nerazzurrich – Cristian Chivu – ma być wielkim zwolennikiem talentu etatowego reprezentanta Austrii.

Lider Serie A w walce o podpis 26-latka będzie jednak musiał zmierzyć się ze sporą konkurencją ze strony Milanu, Tottenhamu Hotspur, Aston Villi oraz Brighton & Hove Albion. RB Lipsk wycenia swojego zawodnika na około 35-40 milionów euro.

Baumgartner z powodzeniem występuje w barwach ekipy Byków od lipca 2023 roku, gdy przeniósł się na Red Bull Arenę z TSG 1899 Hoffenheim za 25,5 miliona euro. Od tego czasu rozegrał 108 spotkań, zdobył 22 bramki i zanotował 12 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Portal „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową środkowego pomocnika na mniej więcej 20 milionów euro.