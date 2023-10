Były ulubieniec fanów Legii wrócił z emerytury i zagra w małopolskiej A-klasie

Takesure Chinyama podpisał kontrakt z klubem Batory Wola Batorska. Występuje on obecnie w małopolskiej A-klasie, w której nie idzie mu najlepiej. Dla 41-latka to powrót z emerytury, na którą przeszedł w 2018 roku.

Klub Batory Wola Batorska poinformował o zakontraktowaniu Takesure Chinyamy

41-latek pomoże drużynie walczącej w małopolskiej A-klasie

Napastnik z Zimbabwe przeszedł na emeryturę na początku 2018 roku

Takesure Chinyama znów zagra w Polsce

Takesure Chinyama to bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy polskiej Ekstraklasy w pierwszej dekadzie XXI wieku. Napastnik z Zimbabwe swoje największe triumfy święcił w latach 2007-2011, gdy reprezentował barwy Legii Warszawa. Wraz ze stołecznym klubem sięgnął po trzy mistrzostwa Polski, a w kampanii 2008/2009 został też królem strzelców.

Piłkarz oficjalnie zakończył karierę na początku 2018 roku. Jego ostatnim zespołem było FC Platinum z Zimbabwe. Okazuje się jednak, że Chinyama postanowił znów wrócić do Polski, by grać w piłkę.



W czwartek klub Batory Wola Batorska poinformował bowiem o zakontraktowaniu 41-latka. Zespół rywalizuje w małopolskiej A-klasie i idzie mu nie najlepiej. Zajmuje 11. miejsce na 14 możliwych i uzbierał zaledwie osiem punktów w dziewięciu spotkaniach. Doświadczenie byłego snajpera Legii ma poprawić sytuację drużyny w tabeli. Poprosiliśmy klub Batory Wola Batorska o udzielenie komentarza na temat tego niespodziewanego transferu.

– Generalnie jest tak, że Takesure od wakacji mieszka w Krakowie. Okazało się że są znajomymi z naszym Majkelem Musabila, który też pochodzi z Zimbabwe i jest naszym graczem już od roku. Takesure był oglądnąć kilka naszych sparingów (kolegę w akcji) i doszedł do wniosku, że chciałby jeszcze spróbować swoich sił i pokopać w KS Batory z Majkelem. Ze względów formalnych musieliśmy odczekać ponad miesiąc (czekaliśmy aby minął rok od jego ostatniego meczu na Opolszczyźnie z LZS Piotrówka). A kiedy wszystko było już ok przystąpiliśmy do procesu zgłoszenia zawodnika do naszych rozgrywek. Takesure ambitnie trenuje, umiejętności i boiskowy spryt jest. Piłka go nadal niezwykle cieszy. I jest bardzo dobry motywacyjne oddziaływanie szczególnie na naszą młodzież (“ja mam 40 lat i dam radę, to Ty nie dasz rady?”) – otrzymaliśmy odpowiedź.

Chinyama rozegrał w Ekstraklasie 83 mecze. Zanotował w nich 39 bramki i 12 asyst.

