Chiesa zmieni klub. Liverpool rozważa wymianę za inną gwiazdę

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Liverpool i Atalanta wymienią się piłkarzami?! Chiesa za Lookmana

Liverpool podczas ostatniego letniego okna transferowego nie był zbyt aktywny jeśli chodzi o wzmocnienia pierwszego zespołu. Drużynę, której trenerem został Arne Slot, wzmocnił zaledwie jeden piłkarz. Z Juventusu na Anfield Road przeniósł się Federico Chiesa.

The Reds zapłacili za reprezentanta Włoch nieco ponad 10 milionów euro. Choć koszt transferu nie był wysoki, to transakcja okazała się niewypałem. Chiesa nie sprawdził się w Premier League, notując tylko 13 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Co więcej, mało brakowało, a nie otrzymałby medalu za mistrzostwo Anglii. Piąty występ w lidze zanotował dopiero w 35. kolejce przeciwko Chelsea.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Nie ulega wątpliwości, że przyszłość 27-latka leży z daleka od Liverpoolu. Ostatnio pojawia się w mediach coraz więcej informacji łączących Chiesę z powrotem do Serie A. Jak informuje portal Quotidiano Sportivo możliwym kierunkiem transferu może okazać się Atalanta. Skrzydłowy mógłby zostać włączony w transakcję, w myśl której The Reds pozyskaliby w zamian Ademole Lookmana.

Lookman ma za sobą kilka dobrych sezonów, czym zwrócił na siebie uwagę topowych klubów w Europie. Liverpool ze względu na dużą wartość Nigeryjczyka, będzie chciał obniżyć kwotę transferu, wysyłając w rozliczeniu Federico Chiesę.

Gwiazda Atalanty to łakomy kąsek na rynku transferowym. Oprócz Liverpoolu w gronie zainteresowanych znajdują się również takie zespoły jak: Arsenal, Manchester United, Chelsea czy Newcastle United.