Chiesa zastanawia się nad przyszłością w Liverpoolu. Kuszą go giganci z Serie A

Federico Chiesa rozważa opuszczenie Liverpoolu po trudnym sezonie spędzonym głównie na ławce rezerwowych. Według "Calciomercato" Włoch chciałby znów odgrywać pierwszoplanową rolę i może wrócić do Serie A.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Liverpool nie dla Chiesy? Milan i Napoli czekają na decyzję

Federico Chiesa znajduje się na rozdrożu swojej kariery. W obecnym sezonie Premier League zagrał zaledwie pięć razy, i to wyłącznie jako rezerwowy. Występ przeciwko Chelsea, mimo że zakończył się zdobyciem przez Liverpool mistrzostwa Anglii, tylko podkreślił frustrację zawodnika. Złoty medal nie zrekompensował braku realnego wpływu na grę drużynę.

Chiesa przeżywa rozterki związane ze swoją przyszłością na Anfield. Ambicja pokazania się w najlepszej lidze świata zderzyła się z rzeczywistością, w której Arne Slot rzadko dawał mu szansę na boisku. Według informacji „Calciomercato”, Włoch poważnie myśli o zmianie klubu, szczególnie że zainteresowanie jego osobą wykazują dwa czołowe zespoły Serie A – Napoli oraz Milan.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Powrót do Włoch byłby kuszącą opcją dla Chiesy, zwłaszcza że oba kluby gwarantują mu rolę pierwszoplanową, podobną do tej, jaką pełnił w reprezentacji podczas zwycięskiego Euro 2020, a także w Juventusie. Zarówno Milan, jak i Napoli są gotowe zaoferować mu status lidera i walkę o najwyższe cele.

W najbliższych dniach do Liverpoolu ma udać się agent zawodnika, Fali Ramadani, by omówić sytuację swojego klienta z władzami The Reds. Negocjacje dotyczące transferu mogą być ułatwione przez stosunkowo niską kwotę, jaką Liverpool zapłacił Juventusowi za Chiesę – jedynie 12 milionów euro.