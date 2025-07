Chiesa zdecydował, gdzie chce kontynuować karierę

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Federico Chiesa wskazał kierunek transferu

Federico Chiesa jest coraz bliżej opuszczenia Liverpoolu. Skrzydłowy nie zmienił zdania nawet w obliczu odejścia Luisa Diaza, który osłabił konkurencję na bokach ataku. To pokłosie nieudanych ostatnich miesięcy w wykonaniu Włocha oraz braku zaufania ze strony trenera.

Na Anfield raczej nie ma miejsca dla Fedrico Chiesy, który w trakcie ubiegłego sezonu mierzył się z kolejnymi problemami. Piłkarzowi ponownie przeszkadzały kłopoty zdrowotne, a gdy już mógł grać, to wówczas Arne Slot wolał stawiać na inne nazwiska. W rezultacie zawodnik wystąpił tylko w 14 meczach w całej kampanii, przebywając na boisku przez 466 minut. W tym czasie zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty.

Jak poinformował Matteo Moretto, celem Federico Chiesy jest powrót do Serie A. To właśnie w rodzimym kraju Włoch chciałby kontynuować karierę. Według niedawnych doniesień skrzydłowy ma do wyboru trzy opcje.

Zainteresowanie transferem Chiesy wyrażają kluby takie jak: AC Milan, SSC Napoli oraz AS Roma. Na razie nie doszło do żadnych konkretów, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że kibice 27-latka znów będą mogli go podziwiać na włoskich boiskach.