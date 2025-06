PA Images / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Federico Chiesa podjął decyzję o odejściu z Liverpoolu

Federico Chiesa pod koniec ubiegłorocznego letniego okna transferowego został bohaterem niespodziewanej transakcji. Jego przygoda z Juventusem zbliżała się do końca, a ówczesny trener Thiago Motta nie uwzględniał go w planach na przyszłość. W związku z tym reprezentant Włoch zgodził się na zmianę otoczenia i wybrał po raz pierwszy w karierze transfer poza Półwysep Apeniński.

W zamian za 12 milionów euro Chiesa przeniósł się do Liverpoolu. The Reds dopiero co rozpoczynali nowy rozdział pod wodzą Arne Slota. Pobyt w Anglii okazał się jednak całkowicie nieudany. Choć na szyi skrzydłowego zawisł złoty medal za mistrzostwo Premier League, to 27-latek miał niemal zerowy wkład w sukces klubu. W minionym sezonie rozegrał zaledwie 6 meczów w lidze.

Nowe informacji ws. przyszłości wychowanka Fiorentiny przekazał Fabrizio Romano. Według dziennikarza Federico Chiesa zamierza latem zmienić klub i definitywnie odejść z Liverpoolu. Jego celem jest regularna gra, co byłoby trudne do zrealizowania na Anfield Road.

Wpływ na decyzję piłkarza mógł mieć Gennaro Gattuso. Legendarny były piłkarz został niedawno selekcjonerem reprezentacji Włoch. W jednym z wywiadów podkreślał, że drzwi do kadry dla Chiesy są otwarte, lecz musi regularnie pojawiać się na boisku.

– Chiesa musi grać więcej, to ważne. Nasze drzwi są dla niego otwarte, ale chcemy, żeby Fede grał regularnie – powiedział Gattuso, cytowany przez Fabrizio Romano.