Chelsea zaproponowała go gigantowi. Tam może zagrać Sterling

Raheem Sterling resztę sezonu może spędzić na wypożyczeniu w Serie A. Chelsea zaproponowała piłkarza SSC Napoli - informuje Nicolo Schira. Neapolitańczycy nie odpowiedzieli jeszcze na ofertę.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Sterling zaproponowany Napoli na półroczne wypożyczenie

Raheem Sterling od dawna nie znajduje się w planach Chelsea. Poprzedni sezon spędził nawet na wypożyczeniu w Arsenalu, ale Kanonierzy nie zdecydowali się go wykupić. Latem wrócił więc na Stamford Bridge, ale od tego czasu ani razu nie zagrał. Londyńczycy intensywnie starają się znaleźć mu nowy klub. Ostatnio zaproponowali go jednemu z zespołów Serie A – Napoli.

O potencjalnym przejściu Sterlinga do Napoli pisał już Gianluca Di Marzio. Natomiast nowe informacje o szczegółach transakcji przekazał Nicolo Schira. Jego zdaniem Chelsea zaproponowała Neapolitańczykom półroczne wypożyczenie Anglika. Problem stanowią jednak przepisy dot. maksymalnej liczby zawodników wypożyczonych. W tym celu awaryjnie do Londynu ma wrócić Kendry Paez.

Napoli nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji. Pod Wezuwiuszem zwlekają z odpowiedzią, ponieważ obawiają się wysokiego wynagrodzenia skrzydłowego. Sterling zarabia w Chelsea aż 18 milionów euro rocznie co stanowi spore obciążenie finansowe.

Sterling trafił do Chelsea w 2022 roku z Manchesteru City za ok. 56 milionów euro. Wcześniej grał także dla Liverpoolu. Łącznie w barwach The Blues zanotował 81 spotkań, w których zdobył 19 goli i zaliczył 15 asyst. Obecna wartość piłkarza to zaledwie 5 milionów euro.