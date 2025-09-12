Chelsea chce gwiazdę odwiecznego rywala! Hitowy transfer na horyzoncie

Chelsea wkrótce może przeprowadzić głośny transfer. I to prosto od ich odwiecznego rywala. Na celowniku The Blues znalazł się Micky van de Ven z Tottenhamu Hotspur - informuje "TEAMtalk".

Micky van de Ven wzbudził zainteresowanie Chelsea

Chelsea notuje bardzo dobre wejście w sezon. The Blues po trzech kolejkach znajdują się na pozycji wicelidera Premier League. Drużyna prowadzona przez Enzo Mareskę może pochwalić się wysoką formą, a ich ostatni występ zakończył się zwycięstwem Fulham (2:0). Już w sobotnie popołudnie londyńczycy zmierzą się w derbach z Fulham.

Tymczasem bardzo ciekawe nowinki transferowe docierają do nas z obozu Chelsea. Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że The Blues rozważają przeprowadzenie niezwykle głośnego transferu. I to prosto od ich odwiecznego rywala. W kręgu zainteresowań zespołu ze Stamford Bridge znalazł się Micky van de Ven z Tottenhamu Hotspur.

Zainteresowanie Holendrem nie jest przypadkowe. Defensor jest kluczowym zawodnikiem w drużynie Kogutów. Na dodatek Chelsea poszukuje zawodnika, który mógłby zastąpić kontuzjowanego Leviego Colwilla. Wspomniane źródło zaznacza, że to właśnie 24-latek w niedalekiej przyszłości może trafić na Stamford Bridge.

Micky van de Ven jest zawodnikiem Tottenhamu Hotspur od 2023 roku. Dotychczas reprezentant Holandii rozegrał 55 spotkań w barwach Kogutów. W tym czasie udało mu się czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.

