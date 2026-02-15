Chelsea wyłoży 100 mln funtów! Chce przebić Manchester City

Chelsea jest zdeterminowana, aby powalczyć z Manchesterem City o gwiazdę Premier League. Zamierza latem zaoferować nawet 100 milionów funtów. Wierzy, że to pozwoli przebić Obywateli.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Chelsea chce transferu gwiazdy. Faworytem Manchester City

Manchester City uchodzi za faworyta w wyścigu o Elliota Andersona. Gwiazda Premier League jest zdecydowana na transfer już podczas letniego okienka. Ma świadomość, że to odpowiedni moment, aby postawić kolejny krok w swojej piłkarskiej karierze i dołączyć do jednego z krajowych gigantów. Nottingham Forest nie planuje go sprzedawać, ale wiele zależy od nastawienia samego zawodnika. Włodarzy klubu może przekonać oferta sięgająca 100 milionów funtów.

Media twierdzą, że Anglik chce kontynuować karierę w Manchesterze City. Ceni styl gry tego zespołu oraz możliwość potencjalnej współpracy z Pepem Guardiolą. „Football Insider” informuje z kolei, że ostatniego słowa nie powiedziała jeszcze Chelsea. W obliczu możliwego odejścia Enzo Fernandeza zamierza zabezpieczyć środek pola, sprowadzając lidera Nottingham Forest. The Blues liczą, że oferta właśnie rzędu 100 milionów funtów pozwoli przebić Manchester City i przekonać Nottingham Forest do sprzedaży.

Nazwisko Andersona widnieje na listach życzeń angielskiej czołówki. Do tej pory łączono go też z Manchesterem United czy Arsenalem. Oba kluby uważają, że nie mają szans w rywalizacji z Manchesterem City. Jeśli Obywatele z niego zrezygnują lub ustalą górny limit finansowy, pozostali mogą wejść do gry. Chelsea pragnie wygrać licytację i sprowadzić 23-latka.