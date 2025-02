Chelsea w letnim okienku może wydać fortunę na transfer defensora. Zainteresowanie The Blues wzbudził Ousmane Diomande. Anglicy są skłonni zapłacić Sportingowi Lizbona aż 80 milionów euro - informuje "TEAMtalk".

Ousmane Diomande

Ousmane Diomande celem transferowym Chelsea

Chelsea w obecnym sezonie prezentuje dość solidną formę. Podopieczni Enzo Mareski co prawda zajmują szóstą lokatę w tabeli Premier League, ale ich strata do miejsca gwarantującego udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów wynosi zaledwie punktów. The Blues aktywnie pracują na rynku transferowym i już rozglądają się za letnimi wzmocnieniami.

Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Chelsea poszukuje odpowiedniego defensora. I jak się okazuje, znaleźli odpowiedniego kandydata. W kręgu zainteresowań londyńskiego zespołu znalazł się Ousmane Diomande, który na co dzień reprezentuje barwy Sportingu Lizbona. Iworyjczyk jest bez wątpienia gwiazdą w swoim zespole, więc zainteresowanie The Blues jest nieprzypadkowe.

Chelsea jeśli zdecyduje się na transfer Ousmane Diomande, to będzie musiała sięgnąć głęboko do portfela. Klauzula odstępnego w umowie defensora ze Sportingiem Lizbona wynosi aż 80 milionów euro. Medialne doniesienia sugerują, że The Blues są gotowi wydać taką kwotę na 21-latka.

Ousmane Diomande w obecnym sezonie rozegrał 32 spotkania w barwach Sportingu Lizbona. W tym czasie reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej zdołał raz wpisać się na listę strzelców. A miało to miejsce w rywalizacji ligowej przeciwko Farense.