Chelsea szykuje transferowy szok! Snajper z Bundesligi w grze?

Chelsea w czwartek niespodziewanie przegrała z Legią Warszawa w Lidze Konferencji. Tymczasem władze klubu z Premier League myślami są przy sfinalizowaniu dużego transferu do ataku.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Serhou Guirassy do Chelsea? Milionowy plan na odrodzenie!

Chelsea ma ambitne plany związane z kolejną kampanią, chcąc namieszać nie tylko w lidze angielskiej, ale także w Lidze Mistrzów. W związku z tym władze ekipy ze Stamford Bridge mają zamiar pozyskać nowego napastnika. Ciekawe wieści w sprawie przedstawił portal Fichajes.net.

Źródło podaje, że na celowniku klubu z Londynu znajduje się Serhou Guirassy. Doświadczony napastnik aktualnie reprezentuje barwy Borussii Dortmund. Chelsea natomiast ma być do tego stopnia zdeterminowana, aby dopiąć transakcję z udziałem gracze, że może wyłożyć 70 milionów euro.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Guirassy to ostatnio jeden z najbardziej rozchwytywanych napastników na rynku transferowym. Ostatnio piłkarz wyróżnił się skompletowaniem hat-tricka w starciu przeciwko FC Barcelonie w 1/4 finału elitarnych rozgrywek. Katalończycy co prawda awansowali do półfinału Ligi Mistrzów, ale przedstawiciel Bundesligi zakończył udział w rozgrywkach z honorem.

W tej kampanii Guirassy strzelił 15 goli w lidze niemieckiej i 13 w najważniejszych klubowych rozgrywkach w Europie. Decyzja o chęci pozyskania zawodnika przez działaczy The Blues może natomiast być następstwem tego, że Nicolasowi Jacksonowi nie udało się udowodnić, że może być wybitnym napastnikiem w Chelsea.

W każdym razie przed londyńczykami trudne wyzwanie. Guirassy znajduje się także na radarze takich ekip jak Juventus czy SSC Napoli.

Czytaj także: Liverpool z milionowym planem. Kto może wzmocnić giganta?