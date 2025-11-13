Chelsea stawia wszystko na jedną kartę. Rekordowa oferta za snajpera

Chelsea planuje wielki transfer i przygotowuje aż 150 milionów euro na sprowadzenie Juliana Alvareza, donosi "CaughtOffside". Londyńczycy wierzą, że Enzo Fernandez pomoże przekonać rodaka do przeprowadzki.

Enzo Maresca / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea chce pobić rekord ligi stawiając na Alvareza

Chelsea zamierza powalczyć o Alvareza już podczas letniego okienka. Źródła podają, że klub przygotowuje ofertę w wysokości 150 milionów euro. To kwota, która mogłaby pobić transferowy rekord Premier League. Londyńczycy liczą również na Enzo Fernandeza. Uważają, że pomocnik może odegrać rolę w przekonaniu swojego reprezentacyjnego kolegi.

Chelsea musi jednak liczyć się z rywalizacją. Alvarez znajduje się na radarze Barcelony i PSG. Zainteresowanie wykazuje również Liverpool. Mimo to w Londynie panuje przekonanie, że klub jest w stanie wykonać kolejny krok w negocjacjach.

Argentyńczyk potwierdził swoją jakość w La Lidze. W poprzednim sezonie zdobył dwadzieścia dziewięć bramek we wszystkich rozgrywkach. Wcześniej błyszczał również w Premier League w barwach Manchesteru City. Jest ważną postacią zarówno w klubie, jak i w reprezentacji. Dlatego eksperci nie mają wątpliwości, że może występować w każdym topowym zespole.

Chelsea w ostatnich miesiącach sprowadziła już kilku napastników. Ich pozycja w hierarchii znacząco się zmieni, jeśli Alvarez trafi do klubu. Sytuacja będzie wymagała szczegółowej analizy ze strony sztabu szkoleniowego. Niewykluczone, że niektórzy zawodnicy będą musieli rozważyć zmianę otoczenia.

