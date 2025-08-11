Chelsea szykuje transferowy manewr. W grze wymiana z RB Lipsk

08:54, 11. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Guardian

Chelsea tego lata zamierza solidnie wzmocnić ofensywę, a jednym z celów transferowych ma być zawodnik RB Lipsk. Konkretne informacje w tej sprawie przekazał "The Guardian".

Enzo Maresca
fot. Michael Zemanek / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea może wymienić się zawodnikami z RB Lipsk

Chelsea nie ukrywa dużych ambicji związanych z walką o najwyższe cele w nowym sezonie. Jak donosi „The Guardian”, klub ze Stamford Bridge rozważa wymianę Christophera Nkunku na jednego z graczy RB Lipsk.

Według źródła, londyńczycy są bardzo poważnie zainteresowani pozyskaniem Xaviego Simonsa. Co istotne, Chelsea miała już dojść do porozumienia z Holendrem w sprawie warunków indywidualnych. Problemem pozostaje jednak wycena piłkarza. Niemiecki klub oczekuje za Simonsa około 70 milionów euro, podczas gdy Chelsea wycenia Nkunku na 46 milionów euro. W przypadku realizacji transakcji londyńczycy musieliby więc dopłacić około 24 milionów euro.

Warto dodać, że Nkunku w przeszłości grał już w RB Lipsk – reprezentował barwy klubu z Saksonii w latach 2019-2023. To właśnie stamtąd trafił do Chelsea za 60 milionów euro. Francuz w Chelsea rozegrał ponad 60 spotkań, notując w nich 18 trafień.

Tymczasem już w najbliższy weekend startuje nowy sezon Premier League. Zespół prowadzony przez Enzo Mareskę w pierwszej kolejce zmierzy się w roli gospodarza z Crystal Palace. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 17 sierpnia o godzinie 15:00. W poprzednim sezonie oba mecze pomiędzy tymi drużynami zakończyły się remisami 1:1.

