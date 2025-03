Leao ma kosztować nawet 100 mln. Gigant rozpoczął negocjacje

Independent Photo Agency/Alamy Live News Na zdjęciu: Rafael Leao

Chelsea może zapłacić nawet 100 milionów za Leao

Rafael Leao to bez cienia wątpliwości jeden z najbardziej rozchwytywanych graczy, którzy obecnie występują w Europie. Skrzydłowy AC Milanu jest na celowniku kilku czołowych klubów na kontynencie i to nie może dziwić, bowiem to ten typ gracza, który w pojedynkę potrafi zrobić różnicę. W tym gronie wymienić należy m.in. FC Barcelonę oraz Chelsea.

To właśnie zespół z Londynu miał rozpocząć już negocjacje ws. pozyskania Rafaela Leao z AC Milanu. Według informacji przekazanych przez serwis “Fichajes”, gwiazdor rodem z Portugalii kosztować może nawet 100 milionów euro, ale mimo to Chelsea jest bardzo mocno zdeterminowane do pozyskania skrzydłowego. Miałby on być bowiem jednym z najcenniejszych wzmocnień ofensywy The Blues w nowym sezonie Premier League.

Rafael Leao w tym sezonie rozegrał dla AC Milanu 38 spotkań, w których zdobył w sumie 10 goli oraz zanotował osiem asyst. W ostatnim czasie jest jednak w nieco słabszej formie, ale dotyczy to także całego zespołu Rossonerich. Serwis “Transfermarkt” wycenia 25-latka na 75 milionów euro, a jego obecna umowa z ekipą z Mediolanu wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

