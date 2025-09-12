Chelsea pozyskała napastnika. Transferowe szaleństwo giganta

15:28, 12. września 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Chelsea

Chelsea ogłosiła porozumienie w sprawie transferu napastnika Emanuela Emeghi z RC Strasbourg. Holenderski piłkarz dołączy do angielskiego klubu w 2026 roku.

Enzo Maresca
SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Oficjalnie: Emanuel Emegha dołączy w 2026 roku do Chelsea

Chelsea latem tego roku wydała na wzmocnienia ponad 300 milionów euro. Na Stamford Bridge trafili m.in. Joao Pedro z Brighton & Hove Albion, Jamie Gittens z Borussii Dortmund czy Alejandro Garnacho z Manchesteru United. Po trzech kolejkach Premier League londyńczycy zajmują drugie miejsce w tabeli, ustępując jedynie Liverpoolowi.

W piątek angielski gigant poinformował o kolejnym ruchu transferowym. Emanuel Emegha został sprowadzony z RC Strasbourg. 22-letni napastnik jest kapitanem francuskiego zespołu i podpisał z Chelsea siedmioletni kontrakt, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2026 roku.

Miniony sezon był przełomowy dla Holendra, któy szkolił się w Sparcie Rotterdam. W 27 spotkaniach Ligue 1 zdobył 14 bramek i zanotował trzy asysty, prowadząc Strasbourg do pierwszego od 2020 roku występu w europejskich pucharach. W fazie ligowej Ligi Konferencji Emegha i spółka zmierzą się m.in. z Jagiellonią Białystok oraz Crystal Palace.

Na starcie obecnych rozgrywek Emegha również imponuje formą strzelecką. W czterech meczach wszystkich rozgrywek trafił już trzykrotnie. Warto przypomnieć, że właściciele Chelsea w 2023 roku przejęli pakiet kontrolny w Strasbourgu. Od tego czasu oba kluby chętnie wymieniają się zawodnikami, a Emegha jest kolejnym przykładem tej współpracy. Według serwisu Transfermarkt.de, wartość rynkowa holenderskiego napastnika wynosi obecnie 25 milionów euro.

