Chelsea latem ma przejść rewolucję kadrową. Z klubem z Londynu pożegna się spora liczba piłkarzy. Jak informuje Daily Mail ofiarą letniej wyprzedaży w The Blues ma być Raheem Sterling.

Imago / Nigel Keene Na zdjęciu: Raheem Sterling

Chelsea pożegna latem kilku piłkarzy

Wśród niechcianych graczy ma się znaleźć Raheem Sterling

Skrzydłowy rozczarowuje w barwach The Blues

Raheem Sterling na wylocie z Chelsea

Chelsea zamierza odpowiednio zareagować na fatalne wyniki zespołu. Po zakończeniu sezonu ma dojść nie tylko do zmian na ławce trenerskiej, ale po raz kolejny dojdzie również do rewolucji kadrowej. The Blues zamierzają pożegnać się z zawodnikami, którzy nie prezentują odpowiedniego poziomu.

Z informacji Daily Mail wynika, że jednym z takich piłkarzy jest Raheem Sterling. Anglik po transferze na Stamford Bridge nie prezentuje takiej formy, z której dał się poznać w barwach Manchesteru City. W 29-letnim skrzydłowym pokładano ogromne nadzieje, lecz rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Sterling od momentu transferu do Chelsea zagrał 73 mecze, w których strzelił 17 goli i zaliczył 13 asyst.

Wartość Anglika na rynku transferowym wynosi 45 milionów euro, więc sprzedaż zawodnika wpłynie również na poprawę sytuacji związanej z Finansowym Fair Play. Jak powszechnie wiadomo, The Blues w przypadku złamania zasad grożą poważne konsekwencje w postaci ujemnych punktów.