Kepa Arrizabalaga przed sezonem dołączył do Realu Madryt na zasadzie wypożyczenia. Hiszpan mimo przyzwoitych występów nie zdobył uznania w oczach Carlo Ancelottiego. Z tego względu w czerwcu wróci do Chelsea.

Imago / Jose Breton Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Kepa Arrizabalaga opuści Real Madryt po zakończeniu sezonu

Hiszpan jest wypożyczony do “Los Blancos” z Chelsea

Bramkarz zostanie wystawiony na listę transferową za 13 milionów funtów

Chelsea i Real nie chcą Kepy

Kepa Arrizabalaga dołączył do drużyny “Los Blancos” w sierpniu na dwa tygodnie przed zamknięciem okienka transferowego. Real Madryt wypożyczył hiszpańskiego bramkarza Chelsea ze względu na długą absencję podstawowego golkipera. Choć 29-latek pokazał się w stolicy Hiszpanii z dobrej strony, to włoski szkoleniowiec nie widzi dla niego miejsca w składzie w dłuższej perspektywie. Według portalu “Fichajes.com” Hiszpan po zakończeniu sezonu wróci do Anglii.

Miejsca dla Arrizabalagi nie ma nie tylko w Madrycie. Mauricio Pochettino nie wiążę przyszłości Chelsea z Kepą w bramce. Argentyński trener miał już podjąć decyzję o wystawieniu bramkarza na listę transferową. “The Blues” oczekują zaledwie 13 milionów funtów za transfer doświadczonego zawodnika. Warto odnotować, że gdy Kepa przechodził do zespołu ze stadionu Stamford Bridge, to ówczesny właściciel klubu zapłacił za niego 80 milionów euro.

Reprezentant Hiszpanii w tej kampanii zagrał 13 spotkań, w których 6 razy zachowywał czyste konto. Jego kontrakt z Chelsea obowiązuje do czerwca 2025 roku.