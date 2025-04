Chelsea oficjalnie pyta o gwiazdę Juventusu! Szykuje się hit transferowy

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Kenan Yildiz na celowniku Chelsea

Chelsea zaczyna sondować rynek przed letnim oknem transferowym i jak donoszą środowe raporty, jednym z głównych celów The Blues może zostać Kenan Yildiz. Londyńczycy nawiązali już kontakt z Juventusem, by omówić możliwość transferu młodego reprezentanta Turcji.

19-letni Yildiz podpisał nowy kontrakt z Juventusem na początku sezonu 2024/25, wiążąc się z klubem do 2029 roku i przejmując legendarny numer 10. Choć klub wyraźnie stawia na młodego pomocnika, niejasna sytuacja kadrowa i planowana przebudowa ataku sprawiają, że jego przyszłość wcale nie jest pewna.

Yildiz uchodzi za najcenniejszego z młodych piłkarzy w składzie Juve. Od momentu objęcia zespołu przez Igora Tudora gra w pierwszym składzie w każdym meczu. Chorwat prowadzi Bianconerich tymczasowo do końca sezonu, a brak jasności co do jego przyszłości wpływa również na sytuację zawodników.

Juventus planuje duże zmiany w ofensywie i możliwe, że nawet najbardziej utalentowani gracze zostaną poświęceni, by zrobić miejsce dla nowych nazwisk i zdobyć środki na transfery. Chelsea, świadoma tej sytuacji, może spróbować wykorzystać moment niepewności, by pozyskać Yildiza jeszcze tego lata.

Choć nie padła jeszcze konkretna oferta, zainteresowanie Chelsea może być początkiem kolejnej głośnej sagi transferowej z udziałem młodego talentu z Serie A.