fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jackson Martinez

Nicolas Jackson na radarze Juventusu i Newcastle United

Chelsea bardzo możliwe, że wkrótce pożegna się z jednym ze swoich piłkarzy. Według informacji „Daily Telegraph”, napastnik The Blues znalazł się na celowniku dwóch europejskich klubów.

Źródło podaje, że Newcastle United i Juventus poważnie zainteresowały się Nicolasem Jacksonem. W ekipie z Premier League zawodnik postrzegany jest jako alternatywa dla Benjamina Sesko z RB Lipsk, który też jest przymierzany do wzmocnienia Srok.

Z kolei klub z Serie A widzi w Jacksonie potencjalnego następcę Dusana Vlahovicia. Serbski napastnik od dłuższego czasu nie może być pewny kontynuowania kariery w barwach Juventusu. Wciąż nie brakuje też spekulacji na jego temat.

Chelsea mogłaby wyrazić zgodę na rozstanie z jednym ze swoich graczy, szczególnie że do zespołu dołączyli ostatnio m.in. Liam Delap i Joao Pedro. Jackson to zawodnik, który w minionym sezonie wystąpił w 37 spotkaniach, w których zdobył 13 bramek i zaliczył sześć asyst. Jego rynkowa wartość szacowana jest na 50 milionów euro.

Aktualnie londyński klub ma do dyspozycji aż siedmiu środkowych napastników, co – nawet biorąc pod uwagę grę na kilku frontach – daje ogromne pole manewru. Niewykluczone zatem, że zawodnik wyceniany na 50 milionów euro niebawem zmieni pracodawcę. Jackson ma obecnie kontrakt z Chelsea obowiązujący do końca czerwca 2033 roku.

