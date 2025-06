Jadon Sancho nie będzie już piłkarzem Chelsea. W jego miejsce The Blues sprowadzą nowego zawodnika. Na liście życzeń są Alejandro Garnacho i Jamie Gittens - informuje Ben Jacobs.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Garnacho i Gittens wśród następców Sancho w Chelsea

Chelsea zakończyła sezon zwycięstwem w Lidze Konferencji. Oprócz tego podopieczni Enzo Mareski zajęli miejsce w TOP4 Premier League, dzięki czemu po rocznej przerwie wracają do Ligi Mistrzów. W najważniejszych europejskich pucharach nie pomoże im Jadon Sacho.

Reprezentant Anglii przebywał w Londynie na zasadzie wypożyczenia. Chelsea odmówiła zapłaty obowiązkowej klauzuli, zgadzając się na wypłatę odszkodowania dla Manchesteru United. W związku z tym skrzydłowy lada moment wróci na Old Trafford.

Rozstanie z Sancho powoduje, że Chelsea musi latem sprowadzić nowego zawodnika na pozycję skrzydłowego. Ben Jacobs dotarł do ciekawych informacji, zdradzając, jakie nazwiska znajdują się na liście życzeń właścicieli londyńczyków. Okazuje się, że The Blues w miejsce 25-latka rozważa transfer innego piłkarza Man Utd – Alejandro Garnacho. Argentyńczyk ma na pieńku ze swoim trenerem, przez co wydaje się, że latem zmieni klub. Reprezentant Argentyny w przeszłości był również łączony z Napoli.

Drugim kandydatem do zastąpienia Sancho jest Jamie Gittens z Borussii Dortmund. Anglik to wyróżniająca się postać w Bundeslidze, gdzie uzbierał osiem goli i cztery asysty w 32 meczach. Dobra forma młodzieżowego reprezentanta Anglii zaowocowała dużym zainteresowaniem na rynku transferowym.