Mike Maignan celem Chelsea

Chelsea ma za sobą kampanię, w której wygrała Ligę Konferencji i zapewnił sobie też dzięki czwartej pozycji w tabeli Premier League awans do Ligi Mistrzów. Jednocześnie władze klubu już pracują nad tym, aby odpowiednio wzmocnić się latem. Interesujące informacje przekazał serwis Fichajes.net.

Jednym z celów klubu ze Stamford Bridge jest pozyskanie nowego golkipera. Na radarze The Blues znajduje się Mike Maignan. Londyńska ekipa widzi reprezentanta Francji jako idealnego kandydata do tego, aby był numerem jeden w bramce Chelsea.

Jasne jest jednak, że AC Milan swojego bramkarza nie zamierza sprzedać za małe pieniądze. Cena wywoławcza za Maignana została ustalona na 30 milionów euro. To ma być suma, oddająca jakość i potencjał zawodnika.

29-letni bramkarz trafił do ekipy z Mediolanu w lipcu 2021 roku. Kosztował wówczas Milan ponad 16 milionów euro. Do włoskiej drużyny zawodnik trafił z Lille. Wcześniej natomiast bronił barw Paris Saint-Germain. Aktualny kontrakt Maignana z Czerwono-czarnymi obowiązuje natomiast do końca czerwca 2026 roku.

W ostatniej kampanii Francuz wystąpił łącznie w 53 meczach. Stracił w nich 59 bramek i 15 razy zachował czyste konto. Jako gracz AC Milan francuski golkiper wygrał w sezonie 2020/2021 mistrzostwo Serie A. Z kolei przy w tym roku sięgnął z mediolańską ekipą po Superpuchar Włoch.

