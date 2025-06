fot. Roberto Ramaccia / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Chelsea walczy o Maignana. Milan wycenił gwiazdora

Chelsea zakończyła sezon Premier League w pierwszej czwórce, a także wygrała rozgrywki Ligi Konferencji. Apetyty na Stamford Bridge stale rosną, dlatego w przyszłej kampanii zespół Enzo Mareski ma już walczyć o najwyższe cele zarówno na krajowym podwórku, jak i w Lidze Mistrzów. Bez wzmocnień się nie obędzie, a jednym z pożądanych transferów jest nowy bramkarz. Choć w kadrze The Blues nie brakuje golkiperów, żaden z nich nie prezentuje najwyższego poziomu. Do tej pory jedynką był Robert Sanchez, który lada moment ma zostać zastąpiony.

Kandydatem numer jeden na liście życzeń Chelsea jest Mike Maignan. Tego lata nadarza się znakomita okazja, aby wreszcie go pozyskać, gdyż ma on za sobą nieco gorszy sezon, a w dodatku umowa z Milanem obowiązuje tylko do połowy 2026 roku. Negocjacje w sprawie jej przedłużenia utknęły w martwym punkcie, co przybliża Francuza do opuszczenia San Siro. Sam zawodnik jest skłonny spróbować swoich sił w innym klubie i z chęcią dołączy do Chelsea.

Milan ma świadomość, że istnieje realne ryzyko odejścia Maignana w przyszłym roku za darmo, dlatego nie wyklucza jego sprzedaży. Dziennikarz Gianluca Di Marzio twierdzi, że Chelsea musi wyłożyć na niego 30 milionów euro. Ta wycena wynika oczywiście z sytuacji kontraktowej, a nie realnej wartości bramkarza.

Z każdą godziną transfer jest coraz bliżej finalizacji. W sezonie 2024/2025 Maignan wystąpił w 53 meczach i 15-krotnie zachowywał czyste konto.